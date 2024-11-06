Экс-ректору российского вуза продлили арест по делу о крупной растрате

В Калининграде суд продлил арест экс-ректору БФУ Федорову по делу о растрате

Ленинградский районный суд Калининграда продлил арест бывшему ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта по делу о растрате. Об этом сообщает издание Rugrad.

Федоров пробудет под стражей до 8 декабря. Сам экс-ректор повторил свое намерение заключить контракт с Минобороны РФ и убыть в зону спецоперации.

Мужчине вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, с 2022 года Федоров составлял приказы на доплаты за интенсивность труда пяти сотрудникам вуза. Общая сумма присвоения составляет более 18,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области суд приговорил экс-депутата из Северодвинска за взятку.