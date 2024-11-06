Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 6 ноября 2024Силовые структуры

Экс-ректору российского вуза продлили арест по делу о крупной растрате

В Калининграде суд продлил арест экс-ректору БФУ Федорову по делу о растрате
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининграда продлил арест бывшему ректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта по делу о растрате. Об этом сообщает издание Rugrad.

Федоров пробудет под стражей до 8 декабря. Сам экс-ректор повторил свое намерение заключить контракт с Минобороны РФ и убыть в зону спецоперации.

Мужчине вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, с 2022 года Федоров составлял приказы на доплаты за интенсивность труда пяти сотрудникам вуза. Общая сумма присвоения составляет более 18,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области суд приговорил экс-депутата из Северодвинска за взятку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

      В способности Трампа решить за сутки украинский конфликт усомнились

      Названы причины подорожания сливочного масла в России

      Россиянин обратился в больницу после обстрела со стороны Украины

      Треть россиян сообщила о желании заняться сексом в самолете

      В Минэнерго заявили о плановой подаче тепла в подмосковные дома

      Девушка расправилась с лучшей подругой ради несуществующих миллионов долларов

      Украинские чиновники рассказали о боязни остановки помощи США при Трампе

      Путин установил доплату в 30 тысяч рублей для одной категории россиян

      Россиянин возмутился игрой сына в куклы и пришел в детский сад с угрозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше