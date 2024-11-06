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11:17, 6 ноября 2024Бывший СССР

Гуцул заявила о намерении Санду отомстить Гагаузии

Гуцул: Санду будет мстить Гагаузии за поддержку Стояногло на выборах президента
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду будет мстить Гагаузии, где 97 процентов избирателей поддержали кандидата оппозиции, бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом заявила башкан (глава) гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью телеканалу Звезда.

«Я ожидаю сильного давления и мести с ее стороны по отношению к Гагаузской автономии. Они не ожидали таких результатов... Уже идут призывы от сторонников Санду ликвидировать Гагаузскую автономию, наказать, лишить финансирования — хотя все наши налоги уходят в государственный бюджет», — сказала она.

Башкан отметила, что сторонники Санду после выборов требовали оказать давление на население Гагаузии, чтобы заставить их отказаться от сотрудничества с Россией.

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила на выборах главы государства по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33 процента граждан страны.

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