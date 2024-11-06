Гуцул заявила о намерении Санду отомстить Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду будет мстить Гагаузии, где 97 процентов избирателей поддержали кандидата оппозиции, бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом заявила башкан (глава) гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью телеканалу Звезда.
«Я ожидаю сильного давления и мести с ее стороны по отношению к Гагаузской автономии. Они не ожидали таких результатов... Уже идут призывы от сторонников Санду ликвидировать Гагаузскую автономию, наказать, лишить финансирования — хотя все наши налоги уходят в государственный бюджет», — сказала она.
Башкан отметила, что сторонники Санду после выборов требовали оказать давление на население Гагаузии, чтобы заставить их отказаться от сотрудничества с Россией.
Действующий президент Молдавии Майя Санду победила на выборах главы государства по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33 процента граждан страны.