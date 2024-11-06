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15:54, 6 ноября 2024Культура

Инстасамка высказалась о пожаре в своей квартире

Инстасамка поблагодарила всех, кто помог ей во время пожара в квартире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожар в Москве:
Инстасамка

Инстасамка. Кадр: Плюшки / YouTube

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, рассказала о пожаре в съемной квартире в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Зотеева подтвердила информацию, опубликованную в СМИ. «Это действительно случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живой. Олега рядом не было. Я видела пламя в своей квартире. Это так странно: еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горят вещи, мебель, привычное место, где ты живешь. Это очень страшно», — написала инсподнительница.

Она также поблагодарила соседей, которые помогли после пожара, и сотрудников службы пожарной безопасности.

Ранее Инстасамка показала последствия пожара в квартире.

Пожар в квартире знаменитости случился 4 ноября. Причиной возгорания стал неисправный камин. В результате сгорели 65 квадратных метров чердака и 15 «квадратов» квартиры. В момент возгорания исполнительница была дома, но никто не пострадал.

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