Лидеры стран Прибалтики поздравили Трампа с победой

Президент Эстонии, президент Литвы и премьер Латвии поздравили Трампа с победой

Президент Эстонии Алар Карис, президент Литвы Гитанас Науседа, а также премьер-министр Латвии Эвика Силиня поздравили кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Об этом сообщает Delfi.

«Трансатлантическое единство критически важно!» — заявил литовский президент в своем поздравлении в соцсети X. В свою очередь, Карис понадеялся на дальнейшее укрепление сотрудничества.

«Мы рассчитываем на сильное лидерство США в мире. США — наш стратегический партнер и сильный союзник по НАТО», — подчеркнула премьер Латвии. Силиня также указала на выполнение страной цели по выделению трех процентов от ВВП на военные расходы.

Ранее Трамп обвинил союзников в злоупотреблении связями с США. По его мнению, нынешний характер взаимоотношений США и их союзников является нежизнеспособным.