«Ливерпуль» разгромил «Байер» и стал лидером Лиги чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Байер» в четвертом туре общего раунда Лиги чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Байер» и стал лидером Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 ноября, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Хет-триком в составе победителей отличился Луис Диас, автором еще одного мяча стал Коди Гакпо.

«Ливерпуль» по итогам четырех матчей набрал максимальные 12 очков. Команда Арне Слота стала промежуточным лидером таблице общего раунда Лиги чемпионов.

Следующий матч в турнире «Ливерпуль» проведет 27 ноября против мадридского «Реала». «Байер» 26 ноября встретится с австрийским «Ред Буллом».