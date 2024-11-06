На Украине оценили шансы вступления в НАТО при Трампе

Пристайко: Украине будет сложнее вступить в НАТО при Трампе, чем при Байдене

При Дональде Трампе Украине будет сложнее вступить в НАТО, чем при Джо Байдене. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Понятно, что слово президента США при принятии консенсусных решений альянса весит много, но есть и другие союзники, которые и в лучшие годы выступали против вступления Украины. Теперь на это накладывается негативное отношение Трампа к альянсу. В результате НАТО и украинских евроатлантистов ждут сложные годы», — оценил дипломат шансы вступления Киева в НАТО.

Он также отметил, что у Киева есть один «рычаг», а именно «упрямство в отстаивании собственных интересов». По словам Пристайко, Украина «способна способствовать» безопасности в Европе и разделяет принципы НАТО.

Ранее французское издание Le Monde сочло победу Трампа сигналом для Украины. По мнению авторов статьи, Трамп является самым непредсказуемым кандидатом на пост президента, а его победа — «прыжок в неизвестность».