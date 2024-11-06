На Украине военкомам разрешили взламывать жилье

Депутат Рады Дмитрук: на Украине военкомам разрешили взламывать квартиры

Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать жилье и насильно забирать мужчин в армию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Друзья, у нас беда продолжается, зеленый террор (террор президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») крепчает. Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия, не важно. Заходить будут везде, где смогут!» — написал он.

Депутат отметил, что для украинских властей в вопросе мобилизации отныне «нет красных линий». Он также призвал жителей страны быть «максимально аккуратными».

Ранее сообщалось, что ограниченно годные к военной службе граждане Украины будут обязаны пройти повторную медкомиссию до 5 декабря 2024 года. «4 мая вступил в силу закон №3621, который фактически отменил статус "ограниченно годен"», — сказал начальник отделения воинского учета территориального центра комплектования (ТЦК) Ровненской области Александр Бодин.