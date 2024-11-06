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10:23, 6 ноября 2024Забота о себе

Названы способы избежать распространенной при занятиях спортом проблемы

Тренер Юркова: избежать перетренированности помогут питание и качественный сон
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Избежать перетренированности при занятиях спортом поможет питание и качественный сон, заявила мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова. Эти и другие способы качественно восстановиться и справиться с распространенной проблемой она назвала «Ленте.ру».

Эксперт объяснила, что перетренированность — это состояние, которое возникает при нарушении баланса нагрузки и отдыха. Из-за этого организм просто не успевает восстанавливаться после нагрузки и начинает накапливать усталость. Если игнорировать это состояние, оно может обернуться травмами, срывом адаптации и снижением результатов, подрывом иммунной системы и ухудшением здоровья в целом, предупредила тренер.

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По словам Юрковой, чтобы соблюсти баланс нагрузки и отдыха и не допустить перетренированности, прежде всего надо грамотно планировать занятия спортом. «Создайте сбалансированный тренировочный план, включающий достаточное количество дней отдыха и восстановительных тренировок в виде йоги, растяжки или медитаций», — посоветовала она.

Еще одна рекомендация эксперта — варьировать нагрузки. Разные типы тренировок и интенсивность занятий помогут избежать однообразия и снизят риск перетренированности, подчеркнула она.

Убедитесь, что ваше питание сбалансированное и включает достаточное количество белков, углеводов и жиров. Помните о важности витаминов и минералов для восстановления. И обязательно слушайте свое тело: если чувствуете усталость, боль или снижение мотивации, дайте себе время на восстановление

Анастасия Юрковамастер-тренер

Кроме того, необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки и не допускать проблем с ментальным здоровьем, добавила Юркова.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить мышцы кора.

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