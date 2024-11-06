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14:02, 6 ноября 2024Наука и техника

Полковник рассказал об особенностях уничтоженной Россией американской установки Paladin

Матвийчук: любое попадание по установке Paladin в зоне СВО выводит ее из строя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Любое попадание по американской артиллерийской установке Paladin выводит ее из строя, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях техники, находящейся на вооружении Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО), специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Paladin — самоходная гаубица 155-миллимитровая. Считается одной из техник массового выпуска. Paladin был разработан где-то приблизительно в 70-х годах. И у него есть различные версии. Есть версия А7 — это самая продвинутая, которую и поставили на Украину», — сообщил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) версия Paladin может вести стрельбу активно-реактивным снарядом до 35-40 километров, а осколочно-фугасным — 25-30 километров.

«Есть у нее недостатки: она плохо держит удары бронебойными снарядами, ходовая часть не приспособлена для длительных передвижений, особенно по такому грунту, как на Украине. Любое попадание выводит ее из строя», — заключил он.

Ранее Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение трем бригадам противника в ДНР и Запорожской области. Украинские войска за сутки потеряли до 125 бойцов, две боевые бронированные машины, танк, американскую артиллерийскую установку Paladin и боевую машину пехоты.

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