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16:24, 6 ноября 2024Путешествия

Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян

Россияне продолжили ездить в Турцию вопреки сообщениям о вспышке вируса Коксаки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Reuters

Российские туристы продолжают ездить на отдых в Турцию вопреки сообщениям о распространении в стране вируса Коксаки. Последствия вспышки опасной инфекции для поездок россиян в беседе c Aif.ru оценил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что в российские медучреждения и в Роспотребнадзор жалоб со стороны соотечественников не поступало. «Число обращений за медицинской помощью, по данным турецкой стороны, тоже не увеличилось, — добавил он. — Оно составляет всего 0,5 процента всех страховых случаев по всем видам заболеваний».

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При этом Горин подчеркнул, что случаи ротавирусных инфекций, ОРВИ и других заболеваний фиксируются, однако все отечественные туристы имеют страховки, которые покрывают расходы на медпомощь.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих в Турции россиян. Прежде всего она действует для соотечественников, которые вернулись из популярной курортной республики, и тех, кто с ними контактировал.

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