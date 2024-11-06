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02:00, 6 ноября 2024Из жизни

Пара занялась сексом в фотобудке

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Angel Santana Garcia / Shutterstock / Fotodom

В Южной Корее пара снялась в фотобудке и решила заняться в ней сексом. Об этом пишет MSNews.

Вечером 13 октября парень с девушкой зашли в одну из фотобудок в фотоателье в городе Пусан, чтобы сделать романтические снимки. Начав целоваться для фото, пара решила не останавливаться. Хотя от посторонних их скрывала лишь шторка, вскоре они перешли от объятий к сексу. При этом девушка держала сделанные фото в руке.

В этот момент жена владельца ателье заметила происходящее на камерах видеонаблюдения и позвонила мужу. Мужчина вызвал полицию и немедленно поехал в ателье на такси, чтобы перехватить нарушителей порядка.

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Застать пару не удалось: они ушли, пока он ехал. Сотрудники полиции помогли владельцу убраться в будке и помыть ее. Мужчина говорит, что из-за этого случая у него развилась паранойя, и теперь он проверяет камеры каждые полчаса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара решила заняться сексом в церкви и попалась. Прихожане пытались пристыдить любовников, но те в ответ лишь накричали на них.

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