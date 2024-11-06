Стоимость обещаний Трампа для США оценили

Аналитик БКФ Осадчий: выполнение обещаний Трампа рекордно увеличит госдолг США

Если избранный президент США Дональд Трамп выполнит все свои обещания, то вместо сокращения госдолга страна получит его рекордный рост. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Во время кампании республиканец обещал повысить пошлины на продукцию из Китая и других стран, ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 60-100 процентов и общие пошлины на импорт в 10-20 процентов.

Также он планировал ввести 100-процентные пошлины на товары тех рынков, которые отказываются от расчетов в долларах, и снизить налоги, что подтвердил уже в первом выступлении в новом статусе.

«Правопопулистская политика Трампа неизбежно приведет его к очередным рекордам по наращиванию национального долга», — подчеркнул Осадчий. Он напомнил, что в 2016 году перед вступлением в свой первый срок политик уже обещал снизить госдолг, выплачивая его за счет увеличения тарифов на импорт.

Однако реальность опровергла эту «наивную протекционистскую идею». По итогам президентства бизнесмена госдолг вырос на 7,8 триллиона долларов. По мнению Осадчего, нынешние идеи Трампа приведут к таким же результатам.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов предположил, что победа Дональда Трампа в любом случае приведет к росту на американском фондовом рынке, потому что она частично устранит неопределенность. Одним из очевидных последствий для мира он назвал снижение цен на нефть, так как республиканец не намерен ограничивать нефтяную промышленность США.