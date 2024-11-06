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15:23, 6 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт простой и дешевый способ избавиться от засора в раковине

Express: избавиться от засора труб поможет кальцинированная сода
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Избавиться от засора в раковине можно с помощью кальцинированной соды — специального чистящего средства в виде порошка, который часто используют для стирки. Этот простой и дешевый способ назвало издание Express.

Как утверждается в материале, кальцинированная сода поможет эффективно устранить даже самые сильные засоры в раковине, причем процесс займет не более 20 минут. Для начала необходимо залить в слив горячую, но не кипящую воду. Через несколько минут нужно засыпать туда стакан кальцинированной соды, а затем налить в слив немного горячей воды.

Чтобы проверить, сработало ли средство, нужно вылить в сливное отверстие еще одну кастрюлю горячей воды. Если она уйдет быстро, то соде удалось справиться с засором.

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