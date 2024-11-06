«Реал» дома проиграл «Милану» в Лиге чемпионов

«Реал» проиграл «Милану» в четвертом туре общего раунда Лиги чемпионов

«Реал» проиграл «Милану» в четвертом туре общего раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 ноября, в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба. В составе победителей забитыми мячами отметились Малик Тиав, Криштиан Пулишич и Тейани Рейндерс. Единственный гол «Реала» с пенальти забил Винисиус Жуниор.

Мадридский клуб проиграл второй поединок подряд. Ранее команда Карло Анчелотти уступила в Ла Лиге «Барселоне» со счетом 0:4. «Милан» одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов.

В следующем туре общего раунда Лиги чемпионов «Реал» сыграет против английского «Ливерпуля» 27 ноября, «Милан» днем ранее встретится со словацким «Слованом».