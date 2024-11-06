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16:27, 6 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности популярного вида транспорта зимой

Автоэксперт Хайцеэр: поездки на электросамокате зимой опасны для жизни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Поездки на электросамокатах зимой повышают риск травм и дорожно-транспортных происшествий. Об опасности для жизни популярного вида транспорта предупредил россиян вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, пишет «Москва 24».

«При снеге электросамокат не может обеспечить сцепление с дорогой, потому что его колеса, резина не позволяют этого. Соответственно, он неустойчив при ледяном и снежном покрытии, и человек подвергает себя большому риску», — пояснил автоэксперт.

Помимо этого, повышается риск сбить пешехода, так как быстро затормозить на снегу не получится. Аналогичная опасность есть и во время дождя, подчеркнул Хайцеэр. «Даже многие мотоциклисты не любят выезжать на дорогу в дождливую погоду, потому что сцепление тоже плохое. Происходит эффект аквапланирования, соответственно, оттормаживаться сложно», — заключил специалист.

Ранее стало известно о планах Минтранса запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам. Новые правила собираются ввести после 2031 года — к этому сроку в городах нужно будет подготовить специальную инфраструктуру.

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