Россиян предупредили об опасности популярного вида транспорта зимой

Автоэксперт Хайцеэр: поездки на электросамокате зимой опасны для жизни

Поездки на электросамокатах зимой повышают риск травм и дорожно-транспортных происшествий. Об опасности для жизни популярного вида транспорта предупредил россиян вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, пишет «Москва 24».

«При снеге электросамокат не может обеспечить сцепление с дорогой, потому что его колеса, резина не позволяют этого. Соответственно, он неустойчив при ледяном и снежном покрытии, и человек подвергает себя большому риску», — пояснил автоэксперт.

Помимо этого, повышается риск сбить пешехода, так как быстро затормозить на снегу не получится. Аналогичная опасность есть и во время дождя, подчеркнул Хайцеэр. «Даже многие мотоциклисты не любят выезжать на дорогу в дождливую погоду, потому что сцепление тоже плохое. Происходит эффект аквапланирования, соответственно, оттормаживаться сложно», — заключил специалист.

Ранее стало известно о планах Минтранса запретить самокатчикам передвигаться по тротуарам. Новые правила собираются ввести после 2031 года — к этому сроку в городах нужно будет подготовить специальную инфраструктуру.