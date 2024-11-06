Россиянин предстанет перед судом за финансирование экстремистской деятельности

Жителя Адыгеи осудят за финансирование экстремистской деятельности 3 года назад

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Адыгеи, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности больше трех лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, все произошло 5 августа 2021 года. Мужчина захотел поддержать деятельность организации, признанной в России экстремистской, и перевел деньги на ее расчетный счет. Его преступную деятельность выявили сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.3 («Финансирование экстремисткой деятельности») УК РФ. Сейчас материалы дела уже направлены в Майкопский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Ростовский областной суд приговорил к 12 годам колонии бывшую сотрудницу государственного учреждения по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины.