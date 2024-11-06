Российский аэропорт возобновил работу после инцидента с беспилотником

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после инцидента с беспилотником

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Каспийске. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор российской воздушной гавани Саид Рамазанов.

Отмечается, что режим закрытия сняли в среду, 6 ноября, в 12:40 мск.

Ранее стало известно, что аэропорт Махачкалы временно перестал принимать и отправлять самолеты из-за возможной атаки беспилотника.

Уточняется, что из-за случившегося были задержаны по меньшей мере три рейса: два в Москву и один в Пермь.