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13:47, 6 ноября 2024Путешествия

Российский аэропорт возобновил работу после инцидента с беспилотником

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после инцидента с беспилотником
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Каспийске. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор российской воздушной гавани Саид Рамазанов.

Отмечается, что режим закрытия сняли в среду, 6 ноября, в 12:40 мск.

Ранее стало известно, что аэропорт Махачкалы временно перестал принимать и отправлять самолеты из-за возможной атаки беспилотника.

Уточняется, что из-за случившегося были задержаны по меньшей мере три рейса: два в Москву и один в Пермь.

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