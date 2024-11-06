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14:01, 6 ноября 2024Наука и техника

Российский «Прогресс» доставит оленину на МКС

Корабль «Прогресс МС-29» доставит оленину и конину для космонавтов на МКС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости / Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» доставит сушеные оленину и конину для российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал ТАСС.

«По заказам космонавтов в дополнительные наборы питания будут входить фруктовые десерты, рыбные консервы, мясные консервы, овощные консервы, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, цикорий, кисели, соки, шоколад, конфеты, палочки фруктовые, печенье, мед, топпинги, джемы, сгущенное молоко, оленина и конина сушеные», — сказал он.

По словам Ведерникова, также космонавтам отправят фрукты и овощи, сырокопченые колбаски, аджику, горчицу и хрен.

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В октябре в «Роскосмосе» сообщили, что «Прогресс МС-27» отстыкуется от МКС 19 ноября, а 21-го к станции планируют отправить «Прогресс МС-29». Через двое суток корабль совершит стыковку с МКС.

В декабре 2023 года Ведерников сообщил, что специалисты НИИ разработают специальный рацион питания для космонавтов на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

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