Российский «Прогресс» отстыкуется от МКС в ноябре

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-27» отстыкуется от МКС 19 ноября

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 19 ноября. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-27" от МКС, запланированной на 19 ноября, — укладка удаляемого оборудования в корабле», — говорится в отчете о деятельности космонавтов на борту станции.

«Прогресс МС-29» планируют отправить к МКС 21 ноября. Через двое суток транспортный корабль сблизится со станцией и совершит стыковку.

Ранее в октябре стало известно, что «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту МКС, высота которой увеличилась до 419 километров. За все время полета станции высоту ее орбиты корректировали 366 раз.

В сентябре в «Роскосмосе» сообщили об отправке «Прогресса МС-30» на космодром Байконур. Корабль прошел автономные испытания бортовых систем и электрические испытания аппаратуры.