Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:32, 15 октября 2024Наука и техника

Российский «Прогресс» отстыкуется от МКС в ноябре

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-27» отстыкуется от МКС 19 ноября

Фото: Роскосмос

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-27» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 19 ноября. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-27" от МКС, запланированной на 19 ноября, — укладка удаляемого оборудования в корабле», — говорится в отчете о деятельности космонавтов на борту станции.

«Прогресс МС-29» планируют отправить к МКС 21 ноября. Через двое суток транспортный корабль сблизится со станцией и совершит стыковку.

Материалы по теме:
Космический отец. Сергей Королев покорил космос и заставил мир восторгаться СССР. Почему ему не дали Нобелевскую премию?
Космический отец.Сергей Королев покорил космос и заставил мир восторгаться СССР. Почему ему не дали Нобелевскую премию?
25 апреля 2024
«Все это пришлось на себе испытать» 60 лет назад СССР поставил рекорд в космосе. Почему миссию считали самоубийственной?
«Все это пришлось на себе испытать»60 лет назад СССР поставил рекорд в космосе. Почему миссию считали самоубийственной?
12 октября 2024

Ранее в октябре стало известно, что «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту МКС, высота которой увеличилась до 419 километров. За все время полета станции высоту ее орбиты корректировали 366 раз.

В сентябре в «Роскосмосе» сообщили об отправке «Прогресса МС-30» на космодром Байконур. Корабль прошел автономные испытания бортовых систем и электрические испытания аппаратуры.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Пережившему 67 дней дрейфа россиянину может грозить уголовное дело. За что?

      Авиакомпания отказала россиянке в полете с чемоданом и разгневала пользователей сети

      Депутаты захотели объединить два подмосковных города

      Врач назвала доступный каждому способ снизить риск инфаркта и инсульта

      Трамп указал на неспособность Харрис участвовать в выборах по одной причине

      В Европе заявили о возможности обойтись без российского газа

      Новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков

      Звезду «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что об этом известно?

      Операционная система Android впервые появилась в мотоциклах

      Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше