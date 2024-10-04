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19:49, 4 октября 2024Наука и техника

Российский «Прогресс» скорректировал орбиту МКС

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту МКС

Фото: NASA / JSC / Wikimedia

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Двигатели «Прогресса» включились в 11:44 по московскому времени и проработали 1207,62 секунды, выдав импульс величиной 1,66 метра в секунду.

«В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,9 километра и составила 419 километров над поверхностью Земли», — сообщили в госкорпорации.

Там добавили, что за все время полета МКС осуществили 366 коррекций высоты ее орбиты.

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В сентябре издание ArsTechnica писало, что у НАСА есть план на случай ухода России с МКС. В агентстве отметили, что необходимо избежать разрыва по времени между МКС и платформой, которая ее заменит.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что космонавты госкорпорации Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на МКС за один полет.

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      Даниил Иринин
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