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08:49, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

США предупредили об угрозе гражданской войны после выборов

Iran Press: в США может начаться гражданская война после выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Жители США все больше беспокоятся насчет угрозы общенационального вооруженного противостояния в США после выборов президента. С таким мнением выступило агентство Iran Press.

По мнению издания, в американском обществе «огнестрельное оружие доступнее книг». Журналисты подчеркнули, что сейчас США переживают эпоху политического насилия. Они допускают, что радикально настроенные сторонники как республиканца Дональда Трампа, так и демократа Камалы Харрис прибегнут к политическим убийствам и гражданской войне на фоне напряженной кампании.

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США ждет раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов, предупредила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание, что в Соединенных Штатах граждане готовы устраивать погромы и нападать, поскольку другой человек обладает иными политическими взглядами.

Трамп набрал 230 голосов выборщиков — 85 процентов из необходимых 270 голосов. Его оппонентка от демократов, вице-президент США Камала Харрис набрала уже 205 голосов выборщиков.

Вот это герой!
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