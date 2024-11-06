SC: США видят в конфликте на Украине способ установить господство над Европой

Соединенные Штаты Америки видят в конфликте на Украине способ установить господство над Европой. Возможную цель США в конфликте Москвы и Киева назвал журналист Хоакин Флорес в материале для издания Strategic Culture (SC).

«Скорее, их (США — прим. "Ленты.ру") действия имели более расчетливую, коварную и в конечном итоге более хитрую цель — подчинение себе Европы», — заявил автор публикации.

Журналист также уличил Вашингтон в желании разорить и разрушить Украину, чтобы впоследствии ее восстановление для России стоило слишком дорого. При этом дестабилизация России не была частью стратегического планирования, но могла бы стать приятным бонусом для США, заключил обозреватель.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Запад хочет нанести стратегическое поражение России руками Киева. По его оценке, данный замысел будет крайне сложно реализовать, поскольку Россия обладает ядерным арсеналом и никогда не позволит нанести себе стратегическое поражение.