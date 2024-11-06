Трамп сделал заявление о ходе выборов в США

Трамп заявил, что дела у республиканцев на выборах идут очень хорошо

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп оценил ход выборов, отметив, что дела у его партии идут очень хорошо. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Truth Social.

«Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо. Мы выигрываем по-крупному», — подчеркнул бывший хозяин Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что победа в колеблющейся Пенсильвании станет для него решающим фактором успеха на выборах. Он добавил, что его предвыборный штаб активно работал в штате для достижения победы.

Также он сообщал о том, что располагает информацией о массовых фальсификациях на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. При этом он не привел никаких подробностей.