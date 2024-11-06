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09:10, 6 ноября 2024Мир

Трамп победил в двух ключевых штатах

AP: республиканец Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует еще в пяти
Семен Александров (редактор)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует еще в пяти. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Ранее Трамп выиграл в ключевом для победы на выборах штате Джорджия. За республиканца проголосовали 50,8 процента избирателей в этом штате, что позволяет ему забрать еще 16 голосов выборщиков. Таким образом, у Трампа 246 голосов, в то время как у Харрис 189.

Кроме того, Трамп одержал победу в штате Северная Каролина, где смог забрать себе 16 голосов выборщиков.

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