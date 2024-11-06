Аналитик заявил о вероятной победе Трампа на выборах

Аналитик NYT Кон: Трамп имеет преимущество на выборах, лидируя в ключевых штатах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп имеет значительное преимущество на выборах, лидируя в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Об этом заявил ведущий политический аналитик The New York Times (NYT) Нэйт Кон.

По словам журналиста, преимущество может оказаться решающим для исхода гонки. «Впервые сегодня мы считаем, что Трамп, вероятно, выиграет президентскую гонку. Он имеет преимущество в каждом из этих штатов», — подчеркнул он.

Кон объяснил: чтобы победить, кандидат от демократов Камала Харрис должна одержать победу во всех трех штатах. Он добавил, что промежуточные результаты показывают небольшое, но ощутимое преимущество Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп получил 211 голосов выборщиков против 117 у Харрис.