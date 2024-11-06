Трамп выступил с видеообращением насчет выборов

Трамп признался в ожидании большой победы по итогам выборов президента США

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал видеообращение, посвященное выборам. Он опубликовал ролик в социальной сети Truth Social.

«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — сказал он.

Кандидат в президенты также призвал всех сторонников республиканцев голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.

Ранее Трамп проголосовал на выборах президента США. Он прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе с супругой Меланией. После голосования Трамп выступил с речью.