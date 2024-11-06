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15:35, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

У избрания Трампа президентом США нашли невиданное за 248 лет последствие

NYT: США стоят на пороге авторитаризма, выбирая Трампа президентом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США впервые стоят на пороге авторитаризма, так как делают выбор в пользу кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое мнение выразила журналистка Лиза Лерер в статье для американской газеты The New York Times (NYT).

«Сейчас Америка стоит на пороге авторитарного стиля правления, невиданного ранее за всю ее 248-летнюю историю», — такое последствие избрания Трампа президентом нашла Лерер.

При этом, подчеркивает журналистка, кандидат от Республиканской партии не брал власть силой. Американцы, знавшие содержание его предвыборных обещаний, сами отдали свои голоса в пользу Трампа, отметила она.

6 ноября стало известно, что Трамп победил на выборах в США. Кандидат набрал 277 голосов из необходимых для победы 270. Итоговые результаты выборов будут опубликованы 11 декабря.

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