Уничтожение танка ВСУ одним ударом «Иноходца» в Курской области сняли на видео

Минобороны показало видео уничтожения дроном «Иноходец» танка ВСУ под Курском

В сети появилось видео с уничтожением в Курской области танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним ударом российского беспилотного комплекса «Иноходец». Запись опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

На снятых с воздуха кадрах объективного контроля видно, как дрон атакует укрытую между деревьев технику, после чего происходит мощный взрыв, и танк разлетается на обломки.

Как рассказали в ведомстве, выявить замаскированное вооружение удалось в ходе разведки бойцам российской группировки войск «Север». После установления координат танка беспилотник нанес по технике ракетный удар.

Ранее в Курской области сняли на видео применение названного революционным российского дрона, управляемого по оптоволоконному кабелю. На записи от первого лица видно, как беспилотник приближается к бронетехнике ВСУ, а украинские бойцы, увидев его, разбегаются в стороны. Затем ролик прерывается.