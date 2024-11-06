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16:46, 6 ноября 2024Россия

Уничтожение танка ВСУ одним ударом «Иноходца» в Курской области сняли на видео

Минобороны показало видео уничтожения дроном «Иноходец» танка ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с уничтожением в Курской области танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним ударом российского беспилотного комплекса «Иноходец». Запись опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

На снятых с воздуха кадрах объективного контроля видно, как дрон атакует укрытую между деревьев технику, после чего происходит мощный взрыв, и танк разлетается на обломки.

Как рассказали в ведомстве, выявить замаскированное вооружение удалось в ходе разведки бойцам российской группировки войск «Север». После установления координат танка беспилотник нанес по технике ракетный удар.

Ранее в Курской области сняли на видео применение названного революционным российского дрона, управляемого по оптоволоконному кабелю. На записи от первого лица видно, как беспилотник приближается к бронетехнике ВСУ, а украинские бойцы, увидев его, разбегаются в стороны. Затем ролик прерывается.

ЖЗЛ
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