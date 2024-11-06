Apple улучшит дисплеи почти всех гаджетов

Компания Apple задумала обновить дисплеи значительной части своих гаджетов. На это обратило внимание издание 9to5Mac.
Журналисты медиа сослались на авторов популярного подкаста Upgrade, которые заявили, что Apple установит новый дисплей в планшет iPad Air, компьютер iMac и монитор Studio Display. Экран будет работать с повышенной частотой 90 герц — актуальные дисплеи устройств поддерживают максимум 60 герц. Также Apple намерена улучшить экраны всех смартфонов.
Специалисты 9to5Mac объяснили, что повышенная частота кадров экрана — 90 или 120 герц — позволяет более плавно отображать динамичный контент. При базовой частоте 60 герц человеческий глаз может обнаружить некоторые подергивания во время прокрутки и смены картинки.
Также авторы издания напомнили, что все смартфоны линейки iPhone 17 должны получить дисплей ProMotion, который впервые появился в поколении iPhone 13 Pro и отличается поддержкой повышенной частоты кадров. В настоящий момент ProMotion доступен только в премиальных устройствах Apple.
В начале ноября журналисты издания 9to5Mac заявили, что компания Apple представит как минимум четыре новых продукта будущей весной. К ним отнесли iPhone SE, классический планшет iPad, iPad Air, серию ультрабуков MacBook Air.