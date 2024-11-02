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19:40, 2 ноября 2024Наука и техника

Названы будущие гаджеты Apple

9to5Mac: весной 2025 года Apple представит iPhone SE, iPad и iPad Air
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Компания Apple представит как минимум четыре новых продукта будущей весной. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа собрали все гаджеты, которые IT-гигант должен выпустить в первой половине 2025 года. Одним из первых устройств будет недорогой смартфон iPhone SE, который впервые в серии получит OLED-дисплей и сенсор Face ID. Вероятно, он также окажется первым телефоном Apple, который выйдет с фирменным модемом.

Также компания должна обновить свой самый доступный планшет iPad, представив 11-е поколение девайса. Скорее всего, аппарат выйдет с чипом A18 и будет поддерживать нейросеть Apple Intelligence. Также Apple должна обновить серию ультрабуков MacBook Air, дополнив линейку ноутбуком с процессором M4.

Еще одним весенним устройством американского бренда станет планшет iPad Air. Источники издания не смогли раскрыть детали устройства, но отметили, что Apple уже разработала для него новую беспроводную клавиатуру Magic Keyboard.

Также вероятно, что Apple анонсирует новое поколение умной метки AirTag, а также обновления для профессиональных компьютеров Mac Studio и Mac Pro.

Ранее южнокорейская корпорация Samsung перечислила устройства, которые она запланировала выпустить в 2025 году. Это флагманские смартфоны Galaxy S25 и недорогой складной телефон.

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