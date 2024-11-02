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16:37, 2 ноября 2024Наука и техника

Samsung раскрыла список гаджетов на 2025 год

Samsung представит смартфоны Galaxy S25 и дешевый складной смартфон
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung перечислила устройства, которые она запланировала выпустить в 2025 году. На это обратило внимание издание 9to5Google.

Samsung раскрыла список запланированных гаджетов в ходе отчета перед инвесторами. В начале 2025 года IT-гигант намерен представить новую серию флагманских смартфонов Galaxy S25. В компании отметили, что представленные телефоны получат расширенную поддержку инструментов искусственного интеллекта (ИИ) Galaxy AI.

Также руководители Samsung пообещали рассмотреть возможность выпуска недорогого складного устройства. В компании признались, что хотят снизить «барьеры входа», чтобы как можно больше пользователей смогли приобрести складные телефоны. Однако для этого необходимо найти пути снижения себестоимости гибких дисплеев и прочих компонентов.

В заключение Samsung пообещала выпустить в будущем устройство XR (eXtended Reality). По мнению журналистов, в компании, скорее всего, намекают на создание очков смешанной реальности по типу Apple Vision Pro. Будущий носимый гаджет будет работать и «обеспечивать взаимодействие» с другими фирменными устройствами — в том числе умным кольцом Galaxy Ring.

Ранее источники ETNews узнали, что корпорация Samsung планирует выпустить рекордно тонкий флагманский смартфон. Девайс запустят для конкуренции с производителем iPhone.

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