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19:59, 31 октября 2024Наука и техника

Samsung выпустит тонкий смартфон

ETNews: Samsung выпустит тонкий смартфон Galaxy для конкуренции с iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung планирует выпустить рекордно тонкий флагманский смартфон. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Как стало известно источникам, в Samsung обеспокоены лидерством Apple в сегменте премиальных смартфонов. Инсайдеры рассказали, что компания разрабатывает устройство с тонким корпусом, которое запустят для конкуренции с производителем iPhone.

Ориентация на тонкий корпус объясняется тем, что в 2025 году Apple должна представить iPhone 17 Slim, который должен получить уникальный корпус. Samsung запустит свой флагман Galaxy S25 Slim в начале 2025 года — девайс поступит в продажу ограниченной партией. Таким образом руководители корейского IT-гиганта хотят оценить спрос и перспективы аппарата.

«Разработка тонких смартфонов компанией Samsung, судя по всему, отражает ситуацию на рынке телефонов и тенденции конкурентов», — заметили авторы ETNews. Однако для создания подобного устройства корейские инженеры должны будут уменьшить размеры матрицы экрана и аккумулятора.

Ранее источники газеты E-Today заявили, что корпорация Samsung решила запустить новый бренд дорогих смартфонов. В компании решили выпускать под ним только премиальную продукцию — по аналогии с Hyundai, которая выпускает самые дорогие автомобили под торговой маркой Genesis.

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