Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй оценил будущие отношения с Вашингтоном после президентских выборов. Пекин надеется, что Соединенные Штаты при любом лидере будут развивать двусторонние отношения, заявил ТАСС дипломат.
Он отметил, что взаимоотношения между странами отвечают обоюдным интереса и ожиданиям международного сообщества.
«Независимо от того, кто будет избран американским президентом, мы надеемся, что США будут работать с нами в этом же направлении, следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Лю Пэнъюй.
Ранее сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек заявил, что возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США будет для Европы более желательной.