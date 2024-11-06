В Китае оценили отношения с США после выборов

Посольство КНР надеется, что США при любом президенте будут развивать связи

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй оценил будущие отношения с Вашингтоном после президентских выборов. Пекин надеется, что Соединенные Штаты при любом лидере будут развивать двусторонние отношения, заявил ТАСС дипломат.

Он отметил, что взаимоотношения между странами отвечают обоюдным интереса и ожиданиям международного сообщества.

«Независимо от того, кто будет избран американским президентом, мы надеемся, что США будут работать с нами в этом же направлении, следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Лю Пэнъюй.

Ранее сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек заявил, что возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США будет для Европы более желательной.