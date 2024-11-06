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08:03, 6 ноября 2024Россия

В Курской области нашли тела девяти украинских военных

ТАСС: в Курской области нашли тела девяти бойцов ВСУ, один был в форме ВС РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Курской области нашли тела девяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его данным, российские военные обнаружили тела украинских солдат по мере продвижения в Курской области — бойцы ВСУ, предварительно, были ликвидированы в ходе боев ранее.

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«На одном из них [из тел] была форма российская, а на ней —украинские шевроны», — сообщил собеседник агентства. Согласно его информации, ВСУ бросили своих сослуживцев и не стали забирать тела.

Днем ранее, 5 ноября, в Кореневском районе Курской области в ходе отражения атаки ВСУ ликвидировали 15 украинских военных. Боестолкновение произошло севернее Любимовки — тогда украинским военным предлагали сдаться в плен, однако они отказались.

Бои в Курской области продолжаются три месяца. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.

ЖЗЛ
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