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19:32, 6 ноября 2024Россия

В МГУ ввели противоэпидемические меры

На физфаке МГУ ввели противоэпидемические меры
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На физическом факультете МГУ ввели противоэпидемические меры, ученики перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию факультета.

«В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры», — говорится в сообщении.

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В администрации подчеркнули, что дистанционное обучение продлится до 23 ноября включительно. Причину противоэпидемических мероприятий там не назвали. При этом столичный Роспотребнадзор ранее сообщил о случае заражения корью у студента МГУ.

В октябре в столичном районе Люблино ввели карантин из-за выявленного там случая бешенства домашних животных. Известно, что было решение принято после того, как 21 и 22 октября в жилом доме на Краснодарской улице выявили случаи заражения.

ЖЗЛ
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