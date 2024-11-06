В МГУ ввели противоэпидемические меры

На физфаке МГУ ввели противоэпидемические меры

На физическом факультете МГУ ввели противоэпидемические меры, ученики перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию факультета.

«В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что дистанционное обучение продлится до 23 ноября включительно. Причину противоэпидемических мероприятий там не назвали. При этом столичный Роспотребнадзор ранее сообщил о случае заражения корью у студента МГУ.

В октябре в столичном районе Люблино ввели карантин из-за выявленного там случая бешенства домашних животных. Известно, что было решение принято после того, как 21 и 22 октября в жилом доме на Краснодарской улице выявили случаи заражения.