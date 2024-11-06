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15:49, 6 ноября 2024Экономика

В Подмосковье десятки домов остались без отопления

В подмосковной Электростали десятки домов остались без отопления
Мария Черкасова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В подмосковной Электростали десятки домов остались без отопления, сообщает MSK1.ru в Telegram-канале.

В городе случилась коммунальная авария на теплосетях. Без отопления оказались 10 улиц, три школы, два детских сада и Электростальская больница. Тепло перестало поступать с 11 утра. В Минэнерго обещали восстановить подачу к 17:00.

Ранее жительница Черняховска Калининградской области пожаловалась, что из-за некачественного ремонта в крыше ее дома образовалась дыра, из-за которой на протяжении более двух лет его регулярно затапливает. Ремонт стоил более двух миллионов рублей. Подрядчик проигнорировал направленную потерпевшей претензию, после чего та решила идти в суд.

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