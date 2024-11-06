В России оценили шансы ВСУ на успех при вторжении в Брянскую и Белгородскую области

Военный эксперт Шарковский: заход под Брянск и Белгород окончится для ВСУ крахом

Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех при вторжении под Брянск и Белгород равны нулю — заход на территорию этих областей окончится для ВСУ крахом. Так вероятность успешного прорыва украинских войск на территорию российских регионов оценил военный эксперт Александр Шарковский, его слова приводит «Абзац».

По словам Шарковского, ВСУ необходимо держать резервы для обороны правого берега Днепра, а если командование перебросит их на новые участки боевых действий, их ждет разгром — в Брянской и Белгородской областях украинские войска встретят мощным огнем. «Это просто [будет] агония [для ВСУ], конец всему. У них есть резервы, но они необходимы для дальнейшей обороны правобережья, а если его не удержат, то для обороны западных территорий Украины», — заявил он.

Утром 6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории региона.

Кроме того, 27 октября 2024 года группа бойцов Иностранного легиона ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. В отражении попытки прорыва ВСУ участвовали бойцы российской армии, Росгвардии и сотрудники ФСБ.