Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 6 ноября 2024Россия

В России оценили шансы ВСУ на успех при вторжении в Брянскую и Белгородскую области

Военный эксперт Шарковский: заход под Брянск и Белгород окончится для ВСУ крахом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех при вторжении под Брянск и Белгород равны нулю — заход на территорию этих областей окончится для ВСУ крахом. Так вероятность успешного прорыва украинских войск на территорию российских регионов оценил военный эксперт Александр Шарковский, его слова приводит «Абзац».

По словам Шарковского, ВСУ необходимо держать резервы для обороны правого берега Днепра, а если командование перебросит их на новые участки боевых действий, их ждет разгром — в Брянской и Белгородской областях украинские войска встретят мощным огнем. «Это просто [будет] агония [для ВСУ], конец всему. У них есть резервы, но они необходимы для дальнейшей обороны правобережья, а если его не удержат, то для обороны западных территорий Украины», — заявил он.

Утром 6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории региона.

Кроме того, 27 октября 2024 года группа бойцов Иностранного легиона ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. В отражении попытки прорыва ВСУ участвовали бойцы российской армии, Росгвардии и сотрудники ФСБ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

      Россиян предупредили об опасности популярного вида транспорта зимой

      МИД заявил об отсутствии иллюзий относительно Трампа

      «С фамилией вам не очень повезло». Матвиенко посочувствовала замминистра здравоохранения России Владимиру Зеленскому

      Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян

      В России оценили шансы ВСУ на успех при вторжении в Брянскую и Белгородскую области

      В России анонсировали замедление темпов роста цен

      На Венере обнаружили следы гигантского удара

      Украинские гособлигации подорожали до максимума с 2022 года

      Давка у раздевалки в российской школе попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше