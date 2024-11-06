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16:56, 6 ноября 2024Россия

В России призвали ввести новые ограничения для борьбы с курением вейпов

Глава Минздрава Мурашко призвал ввести новые меры для борьбы с курением вейпов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал ввести новые меры для борьбы с курением вейпов в России. С таким заявлением он выступил во время правительственного часа в Совфеде, передает ТАСС.

«Сегодня новый вызов — это вейпы. По вейпам сейчас уже в законодательство внесены определенные ограничения, но ключевым является и снижение привлекательности и распространения курения вейпов (...) По ним нужно, конечно же, отдельное решение, потому что мы видим вовлечение детей в это направление», — отметил Мурашко.

Министр добавил, что на сегодняшний день уже разработан ряд проектов, которые в перспективе планируется реализовать. Какие именно — он не уточнил.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что вопрос вводить или не вводить запрет на вейпы, как сделали некоторые страны, в России все еще открыт.

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