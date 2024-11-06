В США спрогнозировали контроль республиканцев над Сенатом

Fox News: республиканцы получат контроль над Сенатом Конгресса США

Республиканская партия получит контроль над верхней палатой Конгресса США — Сенатом. Такой прогноз сделал телеканал Fox News.

Верхняя палата Конгресса США состоит из 100 сенаторов, и ожидается, что республиканцы будут занимать не менее 51 места, чего будет достаточно для победы.

Как отмечает телеканал, перелом может случиться в штате Небраска, так как, согласно прогнозу, конгрессвумен Деб Фишер обойдет своего оппонента от независимой партии Дэна Осборна.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в шести из семи колеблющихся штатов. Подсчет голосов в седьмом штате Невада начнется в скором времени, после чего появятся первые результаты.