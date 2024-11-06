В США заявили о необходимости сменить стратегию по Украине после выборов

О'Хэнлон: новому президенту США необходимо сменить стратегию по Украине

Директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон рассказал, что вне зависимости от того, победит ли на выборах в США Дональд Трамп или Камала Харрис, новому президенту необходимо сменить стратегию по Украине, сообщает ТАСС.

«Обоим потребуется новая стратегия не только для оказания помощи Украине, но и для более активного определения того, как способствовать завершению этой войны», — заявил он.

По мнению эксперта, стратегия нынешнего главы государства Джо Байдена являлась хорошей для достижения немедленных и приоритетных целей, но в течение следующих четырех лет необходимо решить, как следует закончить данный конфликт.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и начала мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России.