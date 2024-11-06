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08:43, 6 ноября 2024Мир

Захарова назвала вакханалией выборы президента в США

Захарова: США должны замолчать на долгие годы, пока не решат свои проблемы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя президентские выборы в США, назвала происходящее вакханалией и запредельем. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.

«В этот раз это уже запределье. США со всеми их специалистами по демократии должны замолчать на долгие годы, пока они не решат свои собственные вопиющие проблемы», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Мария Захарова заявила, что России все равно, чем закончатся американские выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Москвой.

Официальный представитель МИД также высмеяла обвинения во вмешательстве России и других государств в ход американских выборов, сказав, что они звучат чаще гимна США.

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