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11:31, 6 ноября 2024Мир

Захарова заметила несостыковку в словах Макрона о Трампе

Захарова о поздравлении Макроном Трампа: ему надо сменить источники информации
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поздравление президентом Франции Эммануэлем Макроном республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США, посоветовала французскому лидеру сменить источники информации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Напомню, накануне тот же Макрон сказал: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки"... Президенту Франции надо менять источники информации», — говорится в публикации.

Ранее президент Франции Макрон поздравил выигрывающего на президентских выборах в США Дональда Трампа с победой на выборах и заявил о готовности работать вместе.

Телеканал Fox News, опираясь на предварительные результаты президентских выборов, объявил Трампа новым президентом США. Согласно информации телеканала, кандидат от республиканцев набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

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