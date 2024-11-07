Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:14, 7 ноября 2024Из жизни

40 подопытных обезьян сбежали из лаборатории

В США 40 обезьян вырвались на свободу из исследовательского центра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: J. S. Peifer / blickwinkel / Globallookpress.com

40 обезьян совершили побег из исследовательского центра в США. Об этом пишет NBC News.

Подопытные животные сбежали из лаборатории Alpha Genesis, которая находится на острове Морган у побережья Южной Каролины, также известном как «остров обезьян». Компания владеет лицензией на управление колонией из 3,5 тысячи приматов и работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе тестирует способы лечения заболеваний головного мозга.

После побега животных на место прибыла полиция. Были установлены ловушки, полицейские используют тепловизоры, чтобы попытаться поймать приматов, которые вырвались на свободу. «Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы животные не проникли в дома», — говорится в заявлении департамента шерифа города Йемасси.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

В заявлении полиции не уточняется порода сбежавших приматов, но на сайте Alpha Genesis указано, что компания работает с макаками и капуцинами. Также неизвестно, в каких испытаниях принимали участие сбежавшие обезьяны и были ли они чем-то заражены.

Газета Post and Courier в округе Бофорт сообщила, что побеги приматов уже случались в этом районе несколько раз, в том числе в мае этого года и в 2016-м.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из зоопарка в Британии капибару по кличке Корица нашли через неделю в близлежащем пруду. Корица вернулась в вольер к родственникам красивой и отдохнувшей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      С Google-карт пропали военные объекты Украины

      Звезда «Бэтмена» ответил на обвинения в плохом воспитании сына

      Раскрыты подробности дела бывшего мэра Сургута

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше