40 подопытных обезьян сбежали из лаборатории

В США 40 обезьян вырвались на свободу из исследовательского центра

40 обезьян совершили побег из исследовательского центра в США. Об этом пишет NBC News.

Подопытные животные сбежали из лаборатории Alpha Genesis, которая находится на острове Морган у побережья Южной Каролины, также известном как «остров обезьян». Компания владеет лицензией на управление колонией из 3,5 тысячи приматов и работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе тестирует способы лечения заболеваний головного мозга.

После побега животных на место прибыла полиция. Были установлены ловушки, полицейские используют тепловизоры, чтобы попытаться поймать приматов, которые вырвались на свободу. «Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы животные не проникли в дома», — говорится в заявлении департамента шерифа города Йемасси.

В заявлении полиции не уточняется порода сбежавших приматов, но на сайте Alpha Genesis указано, что компания работает с макаками и капуцинами. Также неизвестно, в каких испытаниях принимали участие сбежавшие обезьяны и были ли они чем-то заражены.

Газета Post and Courier в округе Бофорт сообщила, что побеги приматов уже случались в этом районе несколько раз, в том числе в мае этого года и в 2016-м.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из зоопарка в Британии капибару по кличке Корица нашли через неделю в близлежащем пруду. Корица вернулась в вольер к родственникам красивой и отдохнувшей.