Сын британской королевы ответил на слухи о ее пристрастии к алкоголю

Сын королевы Великобритании развеял слухи о нездоровом образе жизни матери

Сын королевы Великобритании Камиллы рассказал о состоянии здоровья матери. Его слова приводит Daily Mirror.

Том Паркер-Боулз готовится к выходу своей кулинарной книги Cooking and the Crown («Кулинария и корона»). В рамках кампании по ее продвижению он ответил на вопросы о самочувствии матери и развеял слухи о ее нездоровом образе жизни.

Паркер-Боулз отверг спекуляции о курении королевы Камиллы и ее пристрастии к алкоголю. Он назвал их «несоответствующими действительности». Паркер-Боулз также отметил, что его мать «в жизни не выпила ни одного бокала джина», она не курит, и он видел ее «лишь немного захмелевшей».

Эти заявления Паркер-Боулза совпали с сообщениями о болезни королевы Камиллы, из-за которой ей по рекомендации врачей пришлось отказаться от некоторых публичных мероприятий. При этом диагноз британской королевы не разглашается.

Ранее сообщалось, что недавний визит короля Великобритании Карла III с королевой Камиллой в столицу Австралии Канберру обернулся неловкой ситуацией для монарха. Во время встречи с местными жителями на него чихнула альпака, которую он погладил.