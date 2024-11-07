Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Крыму

МЧС: два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Симферополе

Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram.

Трагедия произошла в ночь на четверг, 7 ноября. В ведомстве уточнили, что пожар произошел в одной из квартир на последнем этаже. По предварительным данным, возгорание началось из-за курения в постели. Его площадь составила 30 квадратных метров, огонь уже потушен.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в центре Москвы. Огонь охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, которую возвели в 1917 году. Причиной возгорания стал взрыв газа.