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00:38, 7 ноября 2024Мир

Эрдоган позвонил Трампу

Эрдоган по телефону поздравил Трампа и обсудил будущее сотрудничество с США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Во время беседы Эрдоган поздравил Трампа с победой. Он также выразил пожелания в контексте развития сотрудничества между Турцией и США в будущий период.

До этого Дональду Трампу позвонил председатель КНР Си Цзиньпин, он поздравил американского политика с победой на выборах президента США.

Выборы в США состоялись 5 ноября.Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп, получив 291 голос выборщиков из необходимых 270. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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