Главврач российской больницы растратила средства фонда ОМС и попала под статью

В Назрани завели дело на главврача больницы за растрату 3 млн руб. из фонда ОМС

В Назрани заведено уголовное дело на главврача районной больницы, обвиняемого в нецелевом расходовании средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, речь идет о Зареме Антошкиевой — сестре главврача Республиканского центра скорой помощи Ингушетии. Она возглавляла районную больницу с 2015 года, а в 2023 году стала исполняющей обязанности министра здравоохранения. Когда ее не утвердили на должности, женщина вернулась на место главврача.

Предварительно, в период с 2021 по 2023 год Антошкиева потратила три миллиона рублей из фонда ОМС не по назначению.

Ранее сообщалось, что экс-ректору российского вуза продлили арест по делу о крупной растрате.