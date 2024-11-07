Харрис призвала закатать рукава после поражения на выборах

Харрис после поражения на выборах призвала не опускать руки, а закатать рукава

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис после поражения на выборах призвала не опускать руки, а закатать рукава. Ее выступление публикует CNN.

Выступая перед сторонниками, политик призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью. Она отметила, что многие люди говорят о наступлении «темных времен» в США, при этом выразив надежду, что они ошибаются. «Но, Америка, если это так, давай осветим небо огнем миллиардов звезд. Светом оптимизма, веры, истины и служения», — сказала Харрис.

В своей речи Харрис также поблагодарила сторонников за оказанную поддержку. Она подчеркнула, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Харрис также пообещала победившему на выборах Дональду Трампу мирную передачу власти.