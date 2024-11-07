Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 7 ноября 2024Мир

Харрис призвала закатать рукава после поражения на выборах

Харрис после поражения на выборах призвала не опускать руки, а закатать рукава
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Hannah McKay / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис после поражения на выборах призвала не опускать руки, а закатать рукава. Ее выступление публикует CNN.

Выступая перед сторонниками, политик призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью. Она отметила, что многие люди говорят о наступлении «темных времен» в США, при этом выразив надежду, что они ошибаются. «Но, Америка, если это так, давай осветим небо огнем миллиардов звезд. Светом оптимизма, веры, истины и служения», — сказала Харрис.

В своей речи Харрис также поблагодарила сторонников за оказанную поддержку. Она подчеркнула, что признает поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Харрис также пообещала победившему на выборах Дональду Трампу мирную передачу власти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Даже свою прощальную речь читала с экрана». В России высмеяли призыв проигравшей Харрис закатать рукава

      Пленный рассказал об отправке офицером ВСУ бойцов на убой

      В Госдуме дали НАТО один совет

      Аналитик описал положение Зеленского после победы Трампа словами «все кончено»

      В России допустили резкие действия со стороны США

      Белла Хадид снялась топлес

      Журналист назвал Курскую область местом наказания для солдат ВСУ

      Харрис призвала закатать рукава после поражения на выборах

      Посетитель ресторана заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

      Порошенко выдвинул Зеленскому и Трампу пять требований

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше