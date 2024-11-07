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02:36, 7 ноября 2024Мир

Израиль нанес удары неподалеку от международного аэропорта Бейрута

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли три удара по району Узаи в Бейруте
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли три удара по району Узаи, который находится неподалеку от международного аэропорта Бейрута. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что около аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле зафиксировано падение ракеты, которая была выпущена шиитским движением «Хезболла» с территории Ливана. Уточняется, что вследствие атаки было задержано несколько рейсов.

Ранее стало известно, что израильские ВВС за два часа нанесли более 15 ударов по южному пригороду ливанского Бейрута. Под удары попали районы Дувар Кафаат, Гхбейри, Бурдж аль-Баражни и Харет-Хрейк.

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