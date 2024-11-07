Комнатные цветы призвали поливать кислотой

Лимонная кислота поможет укрепить иммунитет комнатных цветов

Лимонная кислота полезна некоторым домашним растениям, поможет предотвратить некоторые болезни и укрепить их иммунитет. Поливать комнатные цветы этим средством призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

«Лимонная кислота способствует лучшему усвоению железа растениями. Применение раствора помогает предотвратить хлороз листьев и укрепить иммунитет цветов», — рассказали специалисты. Помимо этого, она благотворно влияет на развитие корневой системы и процессы роста, а также удаляет известковые отложения с поверхности листьев.

Однако стоит внимательно рассчитать концентрацию раствора — одну чайную ложку лимонной кислоты следует добавить на один литр воды. Готовить средство нужно непосредственно перед использованием, а применять — не чаще раза в месяц.

Любителями кислой почвы считаются такие цветы, как азалия и гортензия, а вот кактусы и суккуленты раствором лучше не поливать. С осторожностью применять средство нужно владельцам фиалок и орхидей — большая концентрация может навредить цветам.

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